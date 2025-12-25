Les liens étroits entre mode et cinéma à la Cinémathèque suisse

Keystone-SDA

Depuis ses débuts, le septième art entretient une relation étroite avec la mode. La Cinémathèque suisse, à Lausanne, y consacre un large cycle, avec une quarantaine de films des années 1930 à aujourd'hui.

(Keystone-ATS) Une soirée spéciale est proposée le 14 janvier autour de la projection de «Prêt-à-porter» de Robert Altman (1994). Cette satire du monde de la mode fait défiler des stars du cinéma (Julia Roberts, Kim Basinger, Lauren Bacall, Sophia Loren), des couturiers et des top models. La séance sera présentée par Marco Costantini, directeur du mudac, qui consacre actuellement deux expositions à la mode et au textile.

Le cycle proprement dit démarre dès le 1er janvier avec «Vacances romaines» (1953) de William Wyler. Audrey Hebburn, alors quasiment inconnue, est habillée avec les créations de la costumière Edith Head, qui sera récompensée par un oscar pour ce film.

Dans «Morocco» (1930) de Josef von Sternberg, Marlene Dietrich crève l’écran parée des vêtements iconiques dessinés par Travis Banton. «Falbalas» (1944) de Jacques Becker, avec Micheline Presle, décrit la vie d’un grand atelier de couture à Paris sous l’Occupation.

Sur grand écran, les costumes reflètent les codes vestimentaires d’une époque, réinventent les habits du passé et imaginent ceux du futur. Ils élèvent parfois actrices et acteurs au rang d’icônes.

Modernité de Katharine Hepburn

Dans «L’impossible Monsieur Bébé» (1938) d’Howard Hawks, Katharine Hepburn, héritière excentrique, incarne un modèle de femme émancipée, dont témoigne la modernité des costumes créés pour elle par Howard Greer. Dans «Annie Hall» (1977), de Woody Allen, Diane Keaton a choisi elle-même des tenues masculines, créant un look androgyne avec pantalon taille haute, chemise blanche et cravate.

Les grandes maisons de couture s’invitent volontiers à l’écran: Coco Chanel contribue aux costumes de la «Règle du jeu» (1939) de Jean Renoir. Marlene Dietrich porte des tenues Christian Dior dans «Le Grand Alibi» (1949) d’Alfred Hitchcock. Certaines stars entretiennent une relation particulière avec un couturier, comme Audrey Hepburn avec Givenchy ou Catherine Deneuve avec Yves Saint Laurent, qui l’habille dans «Belle de jour» (1967) de Luis Buñuel.

Brando en perfecto

La mode est aussi un vecteur d’identité et de narration. Le cinéma illustre ainsi les mutations de la société, comme dans «L’équipée sauvage» (1954) où Marlon Brando se glisse dans la peau d’un motard. Les vêtements de Brigitte Bardot, dans «Et Dieu… créa la femme» (1956) de Roger Vadim, influenceront la mode de la seconde partie des années 1950.

En prélude à certaines projections, la Cinémathèque propose de brefs avant-programmes composés de petites pépites issues des archives de l’institution. Ces films restaurés traitent de la mode en Suisse, à l’image de sujets du Ciné-Journal ou de courts-métrages muets.