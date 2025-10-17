Les négociations sur le différend douanier se poursuivent

En marge de la réunion du FMI et de la Banque mondiale à Washington, la délégation suisse menée par Guy Parmelin s'est entretenue "à différents niveaux" avec des représentants américains. Le ministre des Finances Trésor Scott Bessent figurait parmi les interlocuteurs.

(Keystone-ATS) «Les échanges diplomatiques et politiques se poursuivront afin d’obtenir une réduction rapide des droits de douane supplémentaires», a déclaré M. Parmelin vendredi à l’issue de la rencontre. Il a ajouté que le Conseil fédéral continuerait à informer en temps voulu.

Des inquiétudes marquent la réunion

Lors de la réunion, M. Parmelin a constaté une ambiance plutôt morose: «Les soucis prédominent», a-t-il déclaré à Keystone ATS. Les principaux thèmes abordés ont été la situation géopolitique incertaine et le niveau d’endettement élevé de nombreux Etats.