Les PME industrielles retrouvent le sourire en janvier

Keystone-SDA

Les petites et moyennes entreprises (PME) industrielles helvétiques ont affiché une amélioration de leur activité en janvier sur un mois.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’indice des responsables d’achats (PMI) PME compilé par Raiffeisen a avancé de 0,8 point à 50,2 points, repassant ainsi au dessus du seuil de croissance de 50 points.ette évolution repose sur la reprise de l’activité économique par rapport à décembre, avec quatre des cinq composantes de l’indice en augmentation, rapporte un communiqué paru lundi.

L’indicateur des stocks d’achat (de 46,8 à 50,9 points), le volume de production (de 49,9 à 52,3), le carnet de commandes (de 49,6 à 50,8) et les délais de livraison (de 49,7 à 50,1) ont franchi la cinquantaine sur un mois. Seul l’indicateur sur l’emploi a reculé, passant de 49,5 à 46,5 points.

La coopérative bancaire saint-galloise souligne notamment l’apport des petites et moyennes entreprises (PME) tournées vers l’exportation. «Les entreprises axées sur le marché intérieur n’ont guère contribué à cette progression.»

Alors que la situation des commandes s’est quelque peu améliorée, notamment grâce à la réduction des droits de douane américains, l’économie industrielle européenne reste atone.

Pour 2026, l’étude parle de défis importants, comme l’expansion sur de nouveaux marchés et l’optimisation des coûts, tandis qu’une stabilisation sur l’emploi se profile.

