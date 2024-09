Les PME suisses voient leur horizon se dégager

(Keystone-ATS) Les petites et moyennes entreprises (PME) helvétiques se montrent davantage optimistes que l’an passé, selon une étude de Raiffeisen publiée mardi. Les turbulences géopolitiques les inquiètent toutefois davantage qu’il y a un an.

Près de 70% des sociétés interrogées estiment que leur situation économique future sera bonne voire très bonne dans les trois prochaines années, contre 62% un an plus tôt, d’après le document réalisé en partenariat avec Swiss Export, le cabinet de conseil Kearney et l’entreprise spécialisée dans la technologie de mesure Kistler. Seules 3% envisagent l’avenir de manière négative, contre 8% auparavant.

Les sociétés actives dans la chimie et la pharma sont les plus enthousiastes, devant les secteurs de la restauration et de l’hôtellerie, de la construction ainsi que du conseil aux entreprises, quand celles oeuvrant dans l’énergie font preuve d’un optimisme plus modéré.

Le plus grand risque conjoncturel reste, selon elles, le prix élevé de l’énergie et des matières premières, même s’il a perdu de sa vigueur en comparaison annuelle (-5,5%). L’accès à la main-d’oeuvre qualifiée et au personnel préoccupe ensuite les chefs d’entreprises, même si là aussi, le problème est moins marqué (-7,1%).

Le Proche-Orient inquiète

En troisième position, les évolutions en matière de politique étrangère dans les douze prochains mois leur donnent davantage de cheveux blancs (+9,1%). Les conflits persistants et la situation au Proche-Orient, qui continue de s’aggraver, préoccupent les PME, inquiètes à l’idée de voir des marchés importants être potentiellement touchés.

La situation politique en France, la prochaine élection présidentielle américaine et la radicalisation politique générale dans plusieurs pays européens sont aussi des exemples, selon les auteurs de l’étude.

En tout, 759 entreprises ont participé à l’enquête en ligne dont 605 de manière satisfaisante, selon le document.