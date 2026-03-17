Les référendaires lancent leur campagne contre la LAFE à Fribourg

Keystone-SDA

Le SSP, la FEDE, les Vert-e-s et le Parti socialiste fribourgeois (PSF) lancent à leur tour leur campagne en vue de la votation du 26 avril concernant la loi sur l'assainissement des finances de l'Etat (LAFE) de Fribourg. Ils sont à l'origine de la demande de référendum.

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(Keystone-ATS) Le comité référendaire a présenté ses arguments mardi devant la presse à Fribourg. Dans le sillage du dépôt des signatures à la chancellerie le 13 janvier, les intervenants ont résumé leur message en une phrase: «Ce n’est pas à la population, ni aux employés de l’Etat, de payer pour une décennie de cadeaux fiscaux!»

Député et vice-président du PSF, Grégoire Kubski a rappelé pourquoi «nous sommes face à un plan d’économies». «Ce n’est pas un problème de croissance des charges, puisque le canton de Fribourg est dans la moyenne, avec une hausse de 16% en cinq ans, contre 19% pour Genève et 25% pour Vaud, mais bien de recettes et de financement».

Cadeaux fiscaux

«Fribourg a le plus faible degré de financement par l’impôt de Suisse romande (35%) et le budget par habitant y est le plus faible. Depuis 2016, date de fin du dernier plan d’économie, la droite et le Conseil d’Etat ont offert de nombreux cadeaux fiscaux aux plus riches et aux grandes entreprises», a dénoncé Grégoire Kubski.

Outre le coefficient, qui représente un manque à gagner de 40 millions, ce dernier a cité un nouveau barème pour l’impôt sur la fortune (-15,5), une baisse de l’impôt sur les entreprises (-84), un recul du taux d’impôt cantonal sur le capital (-8) et des exonérations des droits de mutation pour l’achat d’un premier logement (-4).

Soit un total de plus de 172 millions de francs de pertes par année, a indiqué Grégoire Kubski. De son côté, Gaétan Zurkinden, secrétaire régional du Syndicat des services publics (SSP), a souligné que l’Etat de Fribourg disposait encore d’une fortune de 590 millions de francs. A ses yeux, le canton n’a pas besoin d’une cure d’austérité.

Finances en forme

«Contrairement à ce qu’affirme le Conseil d’Etat, les finances publiques fribourgeoises se portent bien. Très bien, même», a asséné le syndicaliste. La Fédération des associations du personnel des services publics (FEDE) a mentionné pour sa part les mesures d’économies prévues «sur le dos du personnel de l’Etat».

Celles-ci ont été ramenées de huit à six après la consultation, a exposé Isabelle Castella, présidente de la FEDE. «Quatre sont déjà en vigueur et deux autres sont liées à la LACE. Ces coupes, ce ne sont pas des lignes abstraites dans un tableau Excel. Elles ont déjà un impact très concret sur le quotidien des collaborateurs».

«Sur leur travail, leurs conditions, leur progression professionnelle, leur reconnaissance», a noté Isabelle Castella. «Bref, sur leur réalité de tous les jours et de leur avenir». Les arguments des référendaires se situent à l’opposé de ceux présentés vendredi dernier par le comité de centre-droit «Oui à la LAFE».

LAFE et PAFE

Pour rappel, la LAFE est la partie de la compétence revenant au Grand Conseil du programme d’assainissement des finances de l’Etat, le fameux PAFE. Ce dernier vise à réaliser des économies de l’ordre de 400 millions de francs entre 2026 et 2028. Le référendum a été demandé par le PS, soutenu par les Vert-e-s, la FEDE et le SSP.

Le référendum a abouti avec la validation de 10’419 signatures sur les 11’756 déposées à la Chancellerie d’Etat le 13 janvier, sachant que 6000 étaient requises. La perspective d’une votation avait poussé l’exécutif à retirer son projet de budget 2026, avant même la discussion devant un Grand Conseil à nette majorité bourgeoise.

Le canton de Fribourg, qui connaît le régime de l’obligation constitutionnelle de l’équilibre budgétaire, a ainsi commencé l’exercice en cours sans budget. A l’issue de la consultation populaire du 26 avril, une nouvelle copie sera soumise aux députés à fin juin.