Les rentes AVS et AI seront augmentées

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) Les rentiers AVS et AI toucheront entre 35 et 70 francs de plus par mois en 2025. Le Conseil fédéral a revu les rentes mercredi pour les adapter au renchérissement.

Dès le 1er janvier prochain, les rentes AVS/AI seront relevées de 2,9%. La rente minimale passera de 1225 à 1260 francs par mois, et de 2450 à 2520 francs par mois pour la rente maximale.

Le relèvement des rentes engendrera des dépenses supplémentaires d’environ 1672 millions de francs. L’AVS les supportera à hauteur de 1487 millions, dont 300 millions à la charge de la Confédération, qui finance 20,2% des dépenses de l’assurance.

L’AI assumera elle des dépenses supplémentaires de 185 millions. La Confédération ne devra supporter aucune charge supplémentaire.

Parallèlement, des adaptations sont apportées dans le domaine des cotisations, pour les prestations complémentaires, pour les prestations transitoires et dans la prévoyance professionnelle obligatoire.