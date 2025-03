Les représailles se multiplient face aux droits de douane de Trump

L'Union européenne (UE), la Chine et le Canada ont annoncé mercredi des représailles pour répondre aux droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium imposés à minuit par Donald Trump. Le président américain à promettre de nouvelles mesures de rétorsion.

(Keystone-ATS) La Commission européenne a fait savoir qu’elle allait taxer une série de produits américains allant des bateaux au bourbon en passant par les motos, à partir du 1er avril.

L’UE « regrette profondément » les mesures décidées par le président Trump, a déclaré la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, estimant que la réplique européenne était « forte mais proportionnée ».

Le représentant à la Maison Blanche pour le commerce (USTR), Jamieson Greer, a dénoncé les représailles européennes, estimant que Bruxelles était « déconnectée de la réalité ».

Donald Trump a ensuite promis de « répliquer », accusant de nouveau l’Union européenne d’avoir été créée pour « profiter des Etats-Unis ». « Nous allons gagner cette bataille financière » contre l’UE, qui cherche selon lui à « s’en prendre aux entreprises américaines. »

Les Etats-Unis « ne se laisseront plus maltraiter » par leurs partenaires commerciaux, a repris le président américain, soulignant au passage que les droits de douane dits « réciproques », qui doivent entrer en vigueur le 2 avril, pourraient être « un peu plus que réciproques » dans certains cas.

Ceux-ci visent à taxer les produits provenant d’un pays lorsqu’ils entrent aux Etats-Unis au même niveau que le sont les produits américains arrivant dans ce pays.

« Protéger ses intérêts »

La Chine a de son côté affirmé être prête à prendre « toutes les mesures nécessaires pour protéger ses droits et intérêts légitimes », même si le marché américain n’est pas essentiel à ses exportations d’acier et aluminium.

Le Canada, premier fournisseur des Etats-Unis pour l’acier et l’aluminium, a dénoncé de nouvelles taxes jugées « injustifiées et déraisonnables » par son ministre des Finances, Dominic LeBlanc.

Il a ainsi annoncé que 25% de droits de douane seraient imposés sur près de 30 milliards de dollars canadiens (18 milliards d’euros) d’importations américaines, concernant notamment les équipements sportifs, les produits en fonte ou les ordinateurs.

Le futur Premier ministre canadien, Mark Carney, s’est cependant dit « prêt à (s)’asseoir avec le président Trump » pour discuter d’une « approche commune et beaucoup plus globale pour le commerce ».

Le président américain avait déjà taxé les importations d’acier et d’aluminium durant son premier mandat (2017-2021), mais ces nouvelles taxes se veulent « sans exception et sans exemption », avait-il assuré lors de leur annonce, début février.

Le but affiché par le locataire de la Maison Blanche est de protéger l’industrie sidérurgique américaine, qui voit sa production baisser d’année en année, confrontée à une concurrence de plus en plus vigoureuse, provenant notamment d’Asie.

Outil protéiforme pour Trump

Ces nouvelles taxes vont plus loin que celles du premier mandat de M. Trump en couvrant aussi toute une gamme de produits transformés.

Les Etats-Unis importent environ la moitié de l’acier et de l’aluminium utilisés dans le pays, pour des secteurs aussi variés que l’automobile ou l’aviation, la pétrochimie ou les produits de consommation de base, telles les boites de conserve.

Depuis le début de son mandat, Donald Trump a fait un usage extensif des droits de douane, les utilisant à la fois comme outil de négociations, incitation à l’implantation d’entreprises dans le pays et source de revenus pour les finances fédérales.

Il a d’abord annoncé que les importations en provenance du Canada et du Mexique seraient taxées à hauteur de 25%, et que les produits chinois seraient frappés par des droits de douane additionnels de 20%, accusant ces trois pays de ne pas agir suffisamment pour lutter contre le trafic de fentanyl, un puissant opioïde cause d’une grave crise sanitaire aux Etats-Unis.

Mais les produits canadiens et mexicains importés aux Etats-Unis et respectant le cahier des charges de l’accord de libre-échange Canada-Etats-Unis-Mexique (Aceum) – soit une large part des échanges avec ces deux pays -, ont finalement été exemptés jusqu’au 2 avril, date d’entrée en vigueur des droits de douane dits « réciproques ».

Les droits de douane visant les produits chinois ont en revanche été maintenus, poussant Pékin à annoncer des représailles, en particulier sur des produits agricoles provenant d’Etats américains ayant largement voté pour Donald Trump.

D’autres matières premières, telles que le bois de construction ou les produits laitiers canadiens, ont été menacées et M. Trump a régulièrement répété, depuis sa prise de fonction le 20 janvier, son intention d’imposer des droits de douane aux importations européennes.