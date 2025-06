Les TPG lancent une ligne pour rejoindre les plages

Keystone-SDA

Une nouvelle ligne de bus des TPG dessert les plages genevoises pendant l'été. Lancée le jeudi de l'Ascension et inaugurée dimanche, la ligne 29 fonctionne les week-ends et les jours fériés jusqu'au 28 septembre.

1 minute

(Keystone-ATS) La ligne relie les arrêts Bois-Caran, à Collonge-Bellerive, à Creux-de-Genthod en 38 minutes. Elle dessert 26 arrêts, dont les plages des Eaux-Vives, des Bains des Pâquis, de la Perle-du-lac ou encore du Vengeron.

Opérée le vendredi de 20h45 à minuit et le samedi et dimanche de 08h30 à minuit, elle circule toutes les 20 minutes aux heures creuses et toutes les 15 minutes aux heures de pointe.

La connexion de la « ligne des plages » avec les autres lignes du réseau s’effectuera surtout dans le secteur de Rive. La ligne 29 permettra de renforcer les lignes urbaines et de soulager les lignes 2,6 E et G, qui sont très sollicitées à cette période, ont relevé les TPG.