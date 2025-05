Les Transports publics neuchâtelois (transN) se portent mieux

Les travaux d'assainissement des Transports publics neuchâtelois (transN) sont en bonne voie, estiment l'Etat de Neuchâtel et la compagnie. La démarche vise à consolider le fonctionnement et à répondre durablement aux besoins de développement futurs.

(Keystone-ATS) L’entreprise prévoit des comptes bénéficiaires pour 2024 et un budget équilibré pour cette année, ont fait savoir les partenaires. Une évolution qui « permet de poursuivre le travail de manière sereine », précise leur communiqué publié vendredi. TransN a réussi à économiser 3,4 millions de francs l’an dernier.

La compagnie basée à La Chaux-de-Fonds a ainsi pu boucler l’exercice avec un bénéfice de 650’000 francs, au lieu d’un déficit prévu de 2,75 millions. Le budget 2025 table sur un résultat équilibré. Il s’agit donc d’une nette amélioration, alors qu’une perte de 2,9 millions de francs avait été subie en 2023.

Les montants ressortent d’un article publié samedi dans Arcinfo, le quotidien ayant contacté le conseiller d’Etat Laurent Favre, chargé du dossier, et le président du conseil d’administration de transN Raphaël Comte. Selon leur propos, l’entreprise active dans tout le canton « n’a plus le couteau sous la gorge ».

Pas de faillite

Le communiqué évoque une « dynamique constructive des travaux d’assainissement et une situation financière stabilisée ». « L’évolution positive permet de travailler dans un climat serein et constructif, condition indispensable à la transformation de l’entreprise et à son adaptation aux défis à venir. »

Un comité de pilotage (Copil) a été instauré pour accompagner l’assainissement. Deux conseillers d’Etat ainsi que des représentants du conseil d’administration et de la direction de transN y participent. Le Copil supervise « activement » six groupes de travail dédiés à des thèmes stratégiques de la transformation.

Initiés en début d’année, « les travaux avancent à satisfaction dans un esprit de collaboration étroite et renforcée entre les acteurs impliqués », relèvent les partenaires. « Nous n’avons jamais frôlé la faillite », constate Raphaël Comte, par ailleurs ancien conseiller aux Etats PLR, dans les colonnes du quotidien neuchâtelois.

6,5 postes à la trappe

« Mais si rien ne changeait, nous aurions pu nous retrouver avec des pertes en capital dans une année ou deux », ajoute le président de transN. « Nous aurions alors dû prendre des mesures fortes en urgence ». L’amélioration du résultat 2024 a été rendue possible grâce à des facteurs tant internes qu’externes.

« Lors de chaque départ volontaire de collaborateurs, nous examinons la nécessité d’un remplacement », explique Raphaël Comte. « Nous avons pu économiser 6,5 postes à l’administration ». Des investissements ont été reportés, comme le remplacement d’équipements dans le hangar de l’Evole, à Neuchâtel, ou dans l’informatique.

Le résultat des travaux en cours fera l’objet d’un rapport du Conseil d’Etat l’hiver prochain. Il devrait passer devant le Grand Conseil neuchâtelois pendant le premier semestre 2026. En même temps qu’une éventuelle recapitalisation de transN par l’Etat, dont l’ampleur reste ouverte à ce stade.