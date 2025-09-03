Les travaux de réaménagement des îles du Fanel ont commencé

Keystone-SDA

D'importants travaux sont en cours pour remanier les deux îles ornithologiques du Fanel, à l'extrémité nord du lac de Neuchâtel. Celles-ci peinent depuis plusieurs années à remplir leur rôle de site de repos et de nourrissage pour les oiseaux d'eau migrateurs et hivernants.

(Keystone-ATS) Le principe du projet consiste, par étalement des matériaux, à les abaisser et à les réunir en une seule grande île à cheval sur la frontière entre Neuchâtel et Berne.

Des bancs de sable et de graviers affleurants, favorables aux oiseaux et aux milieux marécageux pionniers, seront ainsi créés, indique mercredi l’Association de la Grande Cariçaie dans un communiqué. Grâce aux vagues et aux courants, ces milieux devraient rester dynamiques et favorables à de nombreuses espèces. Les travaux ont commencé à la mi-août et devraient durer environ deux mois au total.

Ayant été construites un peu trop hautes par rapport au niveau du lac, les îles ont perdu de leur intérêt pour les oiseaux au fil du temps, malgré des premiers travaux d’adaptation réalisés en 1987 et 1991.

La Confédération, les cantons de Neuchâtel et de Berne et plusieurs associations ornithologiques ont participé à la conception ainsi qu’au financement du projet, dont le montant final s’élève à environ 650’000 francs.

Les îles du Fanel ont été aménagées entre 1964 et 1965 comme compensation écologique aux travaux de la deuxième correction des eaux du Jura, rappelle le communiqué.