Les trois ministres PLR visent un nouveau mandat au gouvernement

Keystone-SDA

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Les trois ministres PLR du gouvernement vaudois se représenteront en février 2027, briguant ainsi un deuxième mandat complet chacun. Christelle Luisier (finances), Frédéric Borloz (écoles) et Isabelle Moret (économie) l'ont annoncé dans les médias membres de Vaud Presse de jeudi.

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(Keystone-ATS) Ils devront encore être formellement désignés par le congrès de leur parti, sans doute à la fin de l’été ou cet automne. L’actuelle présidente du Conseil d’Etat Christelle Luisier était, elle, entrée la première des trois au Château Saint-Maire, lors d’une complémentaire en 2020. Elle s’était ensuite logiquement représentée deux ans après en février 2022 aux côtés de Frédéric Borloz et Isabelle Moret, étant même la seule élue au premier tour.

Dans les médias de Vaud Presse (13 titres), les trois ministres PLR mettent en avant une même vision dans leurs réponses: la proximité avec les citoyennes et les citoyens, les communes et les régions du Canton, ainsi qu’un ancrage territorial qu’ils posent comme leur principal argument pour convaincre Vaudoises et Vaudois de leur renouveler leur confiance.

«Cette combinaison fait notre force, celle d’une équipe qui sait travailler ensemble. Et, en tant que PLR, nous portons le même engagement en faveur de nos PME et de nos indépendants: de l’agriculture à l’industrie, de la restauration aux entrepreneurs. C’est tout ce tissu économique qui fait la vitalité du canton, et nous nous battons pour lui au quotidien», explique Mme Luisier.

Six candidats à ce stade

A ce stade, ce sont donc désormais quatre des sept conseillers d’Etat qui ont fait part de leur nouvelle candidature, puisque l’écologiste Vassilis Venizelos a été le premier à le faire au début de ce mois de juin. Remplaçant de Rebecca Ruiz, le nouvel entrant Roger Nordmann (PS) devrait, lui, sans surprise se présenter après une petite année «d’échauffement».

Ce sont les décisions de l’autre ministre socialiste Nuria Gorrite et de la ministre centriste Valérie Dittli qui sont les plus attendues. La première, entrée en 2012 au gouvernement, devra demander une dérogation à son parti si elle veut briguer un quatrième mandat. Epinglée dans plusieurs rapports et visée par deux enquêtes pénales, la seconde a jusqu’au 11 août pour faire part de ses intentions, selon les demandes de son propre parti.

A noter que dans les autres partis, l’UDC Jean-François Thuillard et la Vert’libérale Virginie Cavalli sont les personnes déjà désignées.