Les ventes de voitures en baisse en janvier dans l’UE

Keystone-SDA

Les immatriculations de voitures neuves dans l'UE ont reculé de 3,9% en janvier sur un an après six mois de hausse continue, a annoncé mardi l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

(Keystone-ATS) Les voitures hybrides non-rechargeables ont été de nouveau les plus prisées (39% des immatriculations), bien davantage que les voitures essence (22%) ou que les électriques (19%).

Sur un an, les ventes des voitures purement électriques ont grimpé de 24%, et de 29% pour les voitures hybrides rechargeables.

Les immatriculations des voitures thermiques, c’est-à-dire essence ou diesel, qui sont les plus polluantes, ont baissé de 28% sur un an dans l’UE, et de près de 50% en France.

Elles ne représentent plus que 30% des voitures vendues au sein de l’Union européenne.

Du côté des constructeurs, le marché est toujours dominé par le groupe Volkswagen (28% des ventes), dont les immatriculations ont été en baisse de 4% sur le mois.

Avec 18% de parts de marché vient derrière le franco-italo-américain Stellantis (Peugeot, Chrysler), qui a vu ses ventes rebondir de 9%, tirées par la marque Fiat (+31%).

Ce groupe avait dévoilé en février des charges colossales de 22 milliards d’euros, contraint de réduire la voilure dans les voitures électriques, faute de débouchés suffisants.

Les ventes du français Renault, du japonais Toyota et du sud-coréen Hyundai étaient en baisse, de respectivement 17%, 14% et 15%.

Les constructeurs chinois émergents BYD et MG, très présents sur le secteur de l’électrique et de l’hybride, représentent désormais plus de 3% des ventes, devant l’américain Tesla (0,9%).