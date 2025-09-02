L’extension scolaire de Montreux-Est pourra se concrétiser

Keystone-SDA

L’extension scolaire de Montreux-Est pourra se concrétiser. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours qui avait été déposé contre sa construction prévue à la rue de la Gare 30, à Montreux.

2 minutes

(Keystone-ATS) Cette décision met ainsi un terme définitif à une longue procédure. Elle permet d’engager la planification du projet qui permettra d’accueillir de manière optimale quelque 1400 élèves de l’établissement primaire et secondaire de Montreux-Est, se réjouit mardi la Municipalité.

En novembre 2019, le Conseil communal de Montreux adoptait un préavis relatif à la modification du plan partiel d’affectation «En Vernex». Il permettait la réalisation des constructions scolaires indispensables pour satisfaire les besoins d’accueil prévus pour les années à venir.

Il s’agissait déjà, à ce stade, de prévoir la construction d’une salle de gymnastique triple et d’une extension scolaire dont le préavis de réalisation a été accepté en février 2022. Depuis lors, le projet a fait l’objet de plusieurs oppositions et recours.

Espaces collectifs

Pour rappel, le projet prévoit la construction d’une extension en face du bâtiment scolaire existant, qui comprendra 14 nouvelles salles de classe lumineuses et modulables. S’y ajoutent des locaux spécialisés pour certaines disciplines (sciences, arts, activités manuelles), un APEMS et un restaurant scolaire.

Une extension des espaces administratifs et enseignants est également prévue afin de soutenir le travail pédagogique. Enfin le projet prévoit l’aménagement d’espaces collectifs favorisant la vie scolaire et les activités périscolaires.

L’objectif est désormais de lancer le chantier dès l’été prochain. Il se déroulera en plusieurs étapes, afin de limiter l’impact sur le fonctionnement quotidien de l’école. Les travaux débuteront par la démolition du bâtiment communal situé à la rue de la Gare 30. Le financement, à hauteur de 23,3 millions de francs, sera assuré par la commune de Montreux.

Par ailleurs, la Municipalité précise que le permis de construire concernant la salle triple de gymnastique, qui fait partie d’une réflexion et d’un projet distincts, fait toujours l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. Une décision devrait être rendue prochainement.