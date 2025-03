Ligne Zermatt-Täsch (VS): pas de train au moins jusqu’à jeudi

La ligne ferroviaire entre Zermatt et Täsch (VS) va rester interrompue au moins jusqu'à jeudi matin. Le tronçon est coupé depuis tôt mercredi matin en raison d'une nouvelle chute de pierres, indique la Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn).

(Keystone-ATS) La chute de pierres s’est produite au même endroit que lundi matin, a indiqué une porte-parole de MGBahn à Keystone-ATS. Comme l’incident précédent, il n’a provoqué ni blessés ni dégâts aux infrastructures. « Deux pelleteuses ont toutefois été endommagées », selon une nouvelle information de l’entreprise haut-valaisanne. Ces chutes de pierres sont liées à des travaux effectués dans le cadre de la construction d’une digue de sécurité

Un modèle 3D du site où ont lieu les éboulements est en cours de création par des géologues afin de pouvoir analyser la situation d’une manière détaillée, puis mettre en œuvre d’éventuelles mesures de sécurité supplémentaires. Cette décision sera prise antérieurement à la rouverture de la ligne

Des bus de remplacement circuleront entre Täsch et Zermatt jusqu’à la réhabilitation du tronçon, mais il faut s’attendre à des temps d’attente plus longs en raison des capacités limitées de transport. Il est recommandé aux voyageurs de reporter si possible leur arrivée ou leur départ de Zermatt, ou du moins de prévoir plus de temps.

La ligne de train avait déjà été interrompue lundi matin en raison d’une précédente chute de pierres. Une locomotive du Matterhorn Gotthard Bahn avait été endommagée. Il n’y avait pas eu de blessés ni d’autres dégâts aux infrastructures.