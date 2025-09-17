Loup: manifestation contre l’autorisation de tir à La Brévine (NE)

Une vingtaine de personnes ont manifesté mercredi à Neuchâtel contre l'octroi au canton de l'autorisation fédérale pour tirer quatre jeunes loups de la meute de la vallée de la Brévine. Elles sont montées au château pour interpeller publiquement le Conseil d'Etat.

(Keystone-ATS) Les protestataires ont démarré leur cortège dans le centre-ville du chef-lieu cantonal. Selon le texte de leur interpellation destinée au ministre de l’environnement Laurent Favre, ils s’interrogent quant au bien-fondé de la mesure, notamment pour savoir quels dispositifs auraient été mis en oeuvre pour protéger les bovins.

Selon les manifestants, «il n’existe actuellement en Suisse aucun système de protection homologué pour les bovins». «L’action n’est pas contre les agriculteurs», a déclaré, en substance, dans la cour du château, Alain Prêtre, l’un des organisateurs, par ailleurs journaliste et photographe animalier.

«Recommandations vagues»

Les seules «recommandations» sont vagues, peu réalistes, souvent inapplicables», constate l’interpellation publique à l’intention du Conseil d’Etat neuchâtelois. Les tirs «préventifs» visent la meute de La Brévine, composée de 8 individus, à savoir «le couple reproducteur et 6 louveteaux», ont rappelé les protestataires.

L’autorisation de tirs fait suite aux dommages causés aux animaux d’élevage sur le territoire concerné, avait indiqué jeudi dernier l’Etat de Neuchâtel. Depuis le 6 août, sept bovins ont été tués et cinq blessés lors de sept attaques. Les individus tués ou blessés par les loups sont onze génisses et un veau âgé de trois jours.

Régulation partielle

Dans ce contexte, le canton a jugé «nécessaire d’engager une régulation partielle de la meute de la vallée de la Brévine, dans le souci de prévenir les dégâts causés aux animaux d’élevage», avait-il détaillé. La demande de régulation a été adressée à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) début septembre.

Ce dernier a donné son accord, attestant que les «conditions étaient remplies pour une régulation partielle de la meute de la vallée de la Brévine». Pour rappel, la mesure porte sur le prélèvement de quatre loups sur les six nés cette année. La validité de la décision de tir a démarré immédiatement.