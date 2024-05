Lourde peine pour un ex-membre des Hells Angels à Bâle

Keystone-SDA

3 minutes

(Keystone-ATS) Un ancien membre des Hells Angels, âgé de 36 ans, écope de douze ans et dix mois de prison. La Cour pénale de Bâle-Ville le reconnaît coupable de viol, d’actes sexuels avec enfant et de blanchiment d’argent, notamment.

Les juges ont aussi retenu contre le Turc né à Bâle les chefs d’accusation d’infractions contre la loi sur les jeux d’argent, de contrainte sexuelle, de corruptions, d’incitation à un abus de fonction et de détention illégale d’armes. La condamnation est assortie d’une expulsion du territoire suisse durant 14 ans.

Dans leur verdict rendu jeudi, les juges ont suivi en grande partie le réquisitoire du Ministère public, qui avait toutefois exigé une peine de 16 ans. La défense avait demandé, elle, que la sanction ne dépasse pas cinq mois de prison, faute de preuves suffisantes, selon elle.

Viol d’une adolescente

Le viol d’une adolescente de 14 ans, “par pure envie égoïste”, pèse lourd dans la peine infligée au prévenu, a déclaré le président du tribunal. La conversation en ligne avec la victime a montré que l’accusé voulait même que cette dernière prenne des photos pornographiques de sa soeur âgée de 10 ans. L’accusé devra verser à sa victime 12’000 francs de réparation pour tort moral.

Selon la Cour, il semble aussi avéré que le prévenu a été impliqué dans des escroqueries au niveau international pour 3,6 millions d’euros, à travers des sociétés fictives de placements financiers. Le tribunal n’étant pas compétent en la matière, les autorités suisses ont déposé en Allemagne une demande de transfert de la poursuite pénale.

Seul objectif: vivre dans le luxe

En revanche, l’accusé est reconnu coupable du blanchiment de cet argent en Suisse. Le trentenaire a aussi co-organisé des jeux d’argent illégaux qui lui ont rapporté plus de 735’000 francs.

L’accusé est un “maître dans le réseautage et la manipulation”, a décrit le président du tribunal “Vous violez n’importe quelle loi (…) sans aucun scrupule – ça vous a permis de vivre dans le luxe”, lui a-t-il lancé.

Gardienne de prison condamnée

En détention préventive, l’accusé a corrompu une gardienne de prison. La surveillante de la prison de Waghof, à Bâle, a eu des contacts sexuels à plusieurs reprises avec le prévenu en échange d’argent. De plus, elle a laissé entrer illégalement en prison des téléphones portables destinés au prévenu, sans intervenir. Elle écope de neuf mois de prison avec sursis pour corruption passive et entrave à l’action pénale.

Le Turc a été acquitté des chefs d’accusation d’entrave à l’action pénale et de falsification de documents d’identité. Le Ministère public l’accusait d’avoir falsifié des certificats Covid avec la collaboration d’une employée d’un laboratoire médical à Bâle.

Yakin et Embolo récupèrent leurs montres

Les noms de deux membres de l’équipe masculine suisse de football ont été évoqués durant le procès. La Cour a estimé que deux montres de luxe devaient être restituées à l’entraîneur Murat Yakin et que l’attaquant Breel Embolo devait pouvoir récupérer la sienne. Ces montres ont été saisies au domicile du prévenu.

Selon l’accusation, le criminel a commis des délits depuis sa jeunesse et a déjà été condamné à plusieurs reprises. Il disposait d’un vaste réseau en Turquie et en Suisse qu’il a utilisé pour commettre les crimes les plus divers. Il aurait occupé des positions élevées au sein du groupement de motards souvent criminalisés Hells Angels en Turquie et en Suisse.