Lula se dit «en pleine forme» et candidat pour un 4e mandat
Le président brésilien Lula s'est dit dimanche "en pleine forme", en se portant candidat pour un quatrième et dernier mandat à la tête du pays, lors d'une convention de son Parti des travailleurs à Sao Paulo.
(Keystone-ATS) «Je veux me battre contre la vieillesse», a lancé Luiz Inacio Lula da Silva, expliquant que pour cette raison il se livre à des exercices physiques quotidiens. Il sera opposé lors de l’élection d’octobre à Flavio Bolsonaro, fils de l’ex-président d’extrême droite Jair Bolsonaro (2019-2022).