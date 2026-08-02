La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Lula se dit «en pleine forme» et candidat pour un 4e mandat

Keystone-SDA

Le président brésilien Lula s'est dit dimanche "en pleine forme", en se portant candidat pour un quatrième et dernier mandat à la tête du pays, lors d'une convention de son Parti des travailleurs à Sao Paulo.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Je veux me battre contre la vieillesse», a lancé Luiz Inacio Lula da Silva, expliquant que pour cette raison il se livre à des exercices physiques quotidiens. Il sera opposé lors de l’élection d’octobre à Flavio Bolsonaro, fils de l’ex-président d’extrême droite Jair Bolsonaro (2019-2022).

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision