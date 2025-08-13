La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Manor cède à Coop ses départements alimentaires côté alémanique

Keystone-SDA

Les grands magasins Manor concentrent leur offre dans le segment alimentaire sur les seules régions latines du pays, au détriment de la Suisse alémanique. La maison-mère prévoit de céder graduellement à Coop ses sites de Rapperswil, Emmen et Bâle, entre 2026 et 2027.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Invoquant pour l’heure une simple « intention », le communiqué diffusé mercredi n’en assure pas moins une reprise par l’autre géant orange de la distribution de tous les collaborateurs des trois supermarchés concernés, à des conditions au moins équivalentes à leurs contrats actuels.

La Suisse romande ne sera pas non plus totalement épargnée, le genevois Manor prévoyant de louer la surface du supermarché de Morges à Migros dès le milieu de l’an prochain. Le cas échéant, les collaborateurs se verront proposer un reclassement à l’interne dans la région.

