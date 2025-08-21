La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Martial Courtet se retire de la liste du Centre Jura

Keystone-SDA

Le ministre jurassien Martial Courtet se retire de la liste du Centre en vue des élections au Gouvernement, a annoncé jeudi soir son parti. Il répond ainsi à la demande du comité directeur qui estime qu'il ne représente plus la ligne du parti après un audit accablant.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Martial Courtet a informé jeudi après-midi le président du Centre Jura Mathieu Cerf, par message, qu’il honorerait le souhait du comité directeur en se retirant de la liste du Centre Jura pour les élections de cet automne. Il a précisé qu’il ne se rendrait pas au Congrès extraordinaire vendredi à Glovelier.

Dans un communiqué, le comité directeur salue cette décision qu’il considère comme la plus bénéfique pour l’ensemble des acteurs concernés et pour la stabilité du parti.

«J’ai besoin de temps pour réfléchir. A nouveau contexte, nouvelle réflexion», a indiqué Martial Courtet dans un message à Keystone-ATS. «Ce n’est pas une réflexion à prendre à la légère, c’est un choix qui m’engage auprès de la population jurassienne.»

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
30 J'aime
57 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
21 J'aime
17 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
6 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision