Martigny: subvention augmentée pour sécuriser la Dranse

Keystone-SDA

A l'unanimité, les députés valaisans ont accepté d'augmenter de 5,44 millions de francs la part de subvention cantonale liée aux divers travaux de sécurisation de la Dranse. Ceux-ci concernent tout particulièrement le territoire de la ville de Martigny.

(Keystone-ATS) Les divers débordements du Rhône et de ses affluents depuis 25 ans ont poussé les autorités cantonales et communales à investir massivement en matière de sécurité. Divers travaux ont été effectués dans de nombreuses localités entre Goms et Saint-Gingolph.

D’abord devisé à 25 millions de francs, puis à 33,6 millions de francs, le projet de sécurisation de la Dranse atteint désormais 40 millions. Comme c’est le cas usuellement dans ce genre de dossiers, le Canton prend à sa charge 85% des coûts, y compris la part du financement de la Confédération qui se monte à 63%. Le solde revient aux communes de Martigny (pour 13,5%) et de Martigny-Combe (pour 1,5%).

Place à la seconde phase des travaux

Le Grand Conseil s’est ainsi favorablement exprimé sur une demande de subvention complémentaire de 5,44 millions de francs pour un total de 34 millions.

La première phase des travaux a coûté 3 millions de francs de plus que prévu. Elle avait notamment consisté à créer un barrage filtrant à Martigny-Combe. Le surcoût prévisionnel de la seconde partie des travaux est, lui, actuellement de 3,4 millions de francs. Celle-ci concerne le pont de la Bâtiaz et la traversée de Martigny avec un abaissement du lit du fleuve et un rehaussement des murs adjacents.