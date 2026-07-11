La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Martin Pfister aux Etats-Unis pour le match de quart de finale

Martin Pfister aux États-Unis pour le match de quart de finale
Martin Pfister est à la tête du Département fédéral suisse de la défense, de la protection civile et des sports. Keystone-SDA

Le conseiller fédéral Martin Pfister assiste aux Etats-Unis au match de quart de finale opposant l'équipe nationale suisse de football à l'Argentine. C'est ce qu'a annoncé samedi le département de M. Pfister, le DDPS, sur la plateforme X.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Dans une vidéo, on voit le ministre de la Défense, de la protection civile et des sports devant un avion. M.Pfister déclare qu’il s’envole pour l’Amérique du Nord pour soutenir l’équipe nationale suisse.

«En étant présent sur place, j’emporte un peu de la Suisse avec moi en Amérique. Hopp Schwiiz, Forza Svizzera, Allez la Suisse»: c’est par ces mots que se termine la courte vidéo.

Le coup d’envoi du match entre l’Argentine et la Suisse est donné tôt dimanche matin, à 03h00 suisses. La rencontre se déroule à Kansas City. La Suisse se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football pour la première fois depuis 1954.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision