Martin Pfister ouvert à acheter plus d’armement aux Etats-Unis

Keystone-SDA

Martin Pfister est "ouvert" à passer de nouvelles commandes d'armement aux Etats-Unis pour tenter de réduire les droits de douane de 39% décidés par Donald Trump. Il l'a dit à Keystone-ATS dimanche en marge de la Fête fédérale de tir des jeunes à Saint-Triphon (VD).

(Keystone-ATS) « Les achats militaires sont importants pour les relations avec les Etats-Unis », a souligné le ministre de la défense. « Il faut cependant d’abord trouver un chemin de discussion avec les Américains » afin de faire avancer globalement le dossier.

Le Zougois a également rappelé que le Conseil fédéral « a choisi de ne pas remettre en question le contrat en cours pour l’achat d’avions F-35. « Reste à régler la question du prix fixe », a conclu le chef du Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).