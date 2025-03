Marvel dévoile le casting du prochain « Avengers »

Les studios Marvel ont dévoilé mercredi le casting des prochaines aventures des "Avengers", six ans après la sortie d'"Avengers: Endgame", resté comme l'un des films les plus lucratifs de tous les temps.

(Keystone-ATS) Intitulé « Avengers: Doomsday » et prévu pour mai 2026, le prochain opus sera marqué par le retour inattendu de Patrick Stewart et Ian McKellen pour incarner le Professeur Xavier et Magneto, deux personnages des bande-dessinnées « X-Men ».

Une petite surprise, car leurs personnages ont été tués ou joués par d’autres acteurs dans l’univers cinématographique Marvel, propriété de Disney.

Les studios ont aussi annoncé le retour d’acteurs plébiscités par les fans, comme Chris Hemsworth pour jouer le dieu du tonnerre Thor, Tom Hiddleston pour incarner son antagoniste Loki, le dieu de la discorde, ou Paul Rudd dans le costume d’Ant-Man, l’homme-fourmi.

La vidéo promotionnelle d’une durée de cinq heures mise en ligne par Marvel a également confirmé la présence de Robert Downey Jr. à l’écran.

Plus de 30 milliards de dollars

Mais comme annoncé l’été dernier, au lieu d’incarner Iron Man, qui a succombé dans le dernier « Avengers: Endgame », sorti en 2019, il prêtera cette fois ses traits au Dr. Fatalis, un super-méchant qui cache derrière son masque un génie scientifique mégalomane.

Les films de super-héros Marvel sont la franchise la plus lucrative de l’histoire d’Hollywood, avec plus de 30 milliards de dollars de recettes cumulées au box-office mondial.

Au sein de cet univers, la saga « Avengers » force plusieurs super-héros à faire équipe pour lutter contre les forces du mal.

Son dernier opus, « Endgame », a brièvement occupé la place de film le plus lucratif de l’histoire du cinéma mondial, avec 2,8 milliards de dollars au box-office – avant d’être détroné par « Avatar » (2009), qui a regagné son titre grâce à une nouvelle sortie en salles en Chine en 2021, lorsque le réalisateur James Cameron a étendu la saga.

Depuis le succès phénoménal d' »Endgame », les films Marvel génèrent moins d’enthousiasme.

La plupart des récentes sorties ont été mal accueillies par la critique et la baisse des ventes de billets semble suggérer une certaine lassitude du grand public face à cet univers complexe, doté de nombreux clins d’oeils aux films précédents.

Dans ce contexte, les deux prochains volets d’Avengers, « Doomsday » et « Secret Wars », seront déterminants pour Marvel et Disney.

Mercredi, la vidéo promotionnelle annonçant le casting de « Doomsday » avait récolté quatre millions de vues, sept heures après sa mise en ligne.