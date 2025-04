Mercedes-Benz a vu chuter son bénéfice trimestriel de 43%

Keystone-SDA

Mercedes-Benz a annoncé mercredi une chute de 43% de son bénéfice net au premier trimestre de 2025. Le constructeur automobile allemand a mis en garde sur des "effets significatifs" en cas de persistance des droits de douane.

(Keystone-ATS) De janvier à mars, le bénéfice net a chuté à 1,73 milliard d’euros (1,62 milliard de francs), un résultat inférieur aux prévisions des analystes et reflet des difficultés rencontrées par le secteur.

L’incertitude liée aux politiques commerciales et à leurs effets sur la demande « rend toute prévision fiable impossible pour le reste de l’année », prévient le groupe.

Si les politiques commerciales actuelles perdurent, les marges des divisions automobile et vans, ainsi que les flux de trésorerie associés,seront impactés, selon un communiqué.

La marge ajustée sur les ventes de la division automobile a représenté 7,3% au premier trimestre, ce qui est dans la lignée des attentes. Elle doit toujours être comprise entre 6% et 8% sur l’année.

En tout 446’300 véhicules particuliers de la marque à l’étoile ont été vendus jusqu’à fin mars dans un environnement de marché jugé « dynamique » et avant le lancement commercial d’un nouveau coupé sportif CLA.

Le président américain, Donald Trump, a allégé mardi le fardeau des droits de douane pour les constructeurs automobiles fabriquant aux Etats-Unis avec des pièces importées, notamment en évitant un cumul de ces taxes en vigueur depuis début avril.

Mercedes exporte notamment des véhicules de taille moyenne depuis l’Europe (Mercedes GLC et Classe C) et produit des SUV dans une usine américaine de l’Etat d’Alabama.

Le groupe de Stuttgart a déjà dit envisager d’augmenter sa production et de transférer celle d’un modèle supplémentaire aux Etats-Unis.