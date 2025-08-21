Micropolluants VD: nouveau crédit demandé par le Conseil d’Etat

Dans le cadre du plan cantonal contre les micropolluants, le Conseil d'Etat vaudois sollicite un nouveau crédit de 54 millions de francs auprès du Grand Conseil, a-t-il annoncé jeudi. L'objectif est de prolonger le programme de subventions cantonales destinées au financement des stations d'épuration permettant de lutter contre ces substances.

(Keystone-ATS) C’est un chantier titanesque qui se déroule discrètement sous les yeux de la population vaudoise depuis 2016 et ce jusqu’en 2040: la modernisation des stations d’épuration (STEP) et leur régionalisation en seize pôles pour traiter les micropolluants urbains. Ces substances de synthèse – médicaments, hormones, biocides, herbicides, insecticides, cosmétiques, produits agroalimentaires – ne sont que très partiellement éliminées dans les STEP vieillissantes actuelles.

Au total, 30’000 de ces substances sont employées chaque jour dans l’industrie, l’artisanat et les ménages en Suisse. Par exemple, sur les 500 tonnes de médicaments consommés par an, 170 sont rejetés dans les eaux usées via les excréments et les urines.

Même à de très faibles concentrations, certains micropolluants sont néfastes pour la qualité des rivières et les organismes aquatiques et peuvent menacer les ressources en eau potable. Ils affectent par exemple la photosynthèse des algues, la reproduction des poissons ou provoquer des lésions rénales chez la truite.

Près de 20 grandes STEP régionales

Doté d’un premier crédit-cadre de 80 millions de francs accordé par le Grand Conseil, le plan cantonal micropolluants est entré dans sa phase de mise en oeuvre en 2016. A l’horizon 2040, il ne restera plus qu’entre 50 et 60 STEP sur les quelque 150 actuelles: 19 grandes installations (pôles régionaux) parées pour traiter les micropolluants urbains de près de 90% de la population vaudoise ainsi que quelque 40 plus petites stations.

Ce dispositif doit notamment permettre de répondre à la législation fédérale qui impose, pour les STEP équipées d’un traitement contre les micropolluants, un taux d’élimination de 80%. Or le canton avait effectué des analyses entre 2014 et 2019 dans 36 STEP pour constater que l’élimination des micropolluants urbains n’atteignait que 15,4%.

Le premier crédit-cadre arrivant à échéance en 2026, un nouveau crédit doit être accordé pour assurer la suite du plan cantonal pour le traitement des micropolluants. Ce sont donc les 54 millions de francs sollicités auprès du Parlement. Un 3e crédit-cadre est déjà prévu pour la suite du programme dès 2029, selon le Conseil d’Etat.

Trois pôles en fonction

Au 31 décembre 2024, les dépenses sur le premier crédit-cadre se montaient 25,7 millions de francs. Sur la base des planifications financières des projets en cours, le pronostic des dépenses à l’échéance de ce crédit se monte à environ 43 millions de francs, précise le gouvernement dans ses décisions hebdomadaires.

S’agissant des travaux réalisés depuis 2016, trois pôles de traitement des micropolluants sont entrés en fonction, incluant des raccordements de STEP périphériques. Il s’agit de Penthaz, d’Yverdon-les-Bains et de la STEP intercantonale d’Ecublens (FR). Ainsi, 6% de la population vaudoise est actuellement raccordée sur une installation traitant les micropolluants, selon le Canton.

Des travaux pour les pôles de Lausanne-Vidy, Aigle, Lucens et Orbe sont actuellement en cours. D’autres pour les pôles de Payerne et de Gland devaient débuter cette année encore, ainsi qu’une demi-douzaine de raccordements. Ils seront tous en partie financés sur le premier crédit-cadre, souligne encore le Conseil d’Etat.