Mieux comprendre la physique quantique du quotidien à l’Unige

Keystone-SDA

Dans le café du matin ou sur les vitres du train, la physique quantique se cache partout dans la vie quotidienne. Le physicien et célèbre vulgarisateur Fabrizio Bucella décryptera ces phénomènes pour le grand public dans sa conférence "La quantique au coin de la rue", mercredi, à l'Université de Genève (Unige).

(Keystone-ATS) Regarder son reflet dans la vitre du train tout en observant le paysage défiler. Siroter son café sans recevoir une décharge de rayons ultra-violets. Voici des exemples de physique quantique du quotidien que le professeur de physique et de mathématiques à l’Université de Bruxelles décryptera dans le bâtiment Sciences II de l’Unige.

Fabrizio Bucella, invité par le Quantum Club, rassemble un million d’abonnés sur l’ensemble de ses réseaux sociaux, selon un communiqué de l’Unige. Il est aussi chroniqueur à la radio et télévision publique belge et auteur du livre de vulgarisation «Comment gagner à pile ou face? Et autres énigmes scientifiques ébouriffantes» aux éditions Allary.