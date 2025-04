Ministre israélien: son pays est en Cisjordanie « pour [y] rester »

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a affirmé mardi qu'Israël était en Cisjordanie occupée "pour [y] rester", défendant le développement des colonies juives dans ce territoire palestinien, en dépit de leur illégalité au regard du droit international.

(Keystone-ATS) M. Smotrich a par ailleurs affirmé que 2024 avait été une année « record » pour les démolitions de « constructions arabes illégales », selon les critères israéliens, dans ce territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.

A l’issue d’une visite en Cisjordanie aux côtés du ministre de la Défense, Israël Katz, M. Smotrich a dit que « le gouvernement israélien s’effor[çait] de développer les implantations en Judée-Samarie », employant le nom donné par les autorités israéliennes à ce territoire. « La Judée et la Samarie [sont le] berceau de notre patrie, la terre de la Bible. Nous sommes là pour rester », a-t-il ajouté.

Environ trois millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie aux côtés de près d’un demi-million d’Israéliens vivant dans des colonies, considérées comme illégales par le droit international.

M. Smotrich, figure de l’extrême droite israélienne, ne cache pas son désir de voir la Cisjordanie annexée par Israël – comme l’est déjà la partie orientale de Jérusalem majoritairement palestinienne, occupée et annexée par Israël depuis 1967, en dépit du droit international.

Fin 2024, il avait même promis l’annexion en 2025 par Israël des colonies israéliennes en Cisjordanie.

Occupation « illicite »

MM. Bezalel et Katz ont tous deux déclaré refuser de voir un jour l’Autorité palestinienne du président Mahmoud Abbas « prendre le contrôle » de ce territoire.

La Cour internationale de justice, plus haute juridiction de l’ONU, a jugé en juillet 2023 – dans un « avis consultatif » qualifié d' »absurde » par Israël – que la poursuite de l’occupation en Cisjordanie était « illicite » et qu’Israël avait « l’obligation de cesser immédiatement toute nouvelle activité de colonisation » et d' »évacuer tous les colons ».

Fin novembre 2024, l’ONG israélienne anticolonisation La paix maintenant dénombrait 147 colonies reconnues par les autorités israéliennes en Cisjordanie ainsi que 224 colonies dites sauvages établies sans l’aval des autorités.

L’année 2023 avait marqué un record pour le développement des colonies en Cisjordanie, avec le plus grand nombre de permis de construire délivrés depuis 30 ans, selon l’UE.