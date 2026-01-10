Minute de silence à la Coupe du monde à Adelboden

Keystone-SDA

Une minute de silence a été observée samedi à 10h21 à Adelboden (BE), avant la première manche du slalom géant masculin de la Coupe du monde de ski. Les organisateurs ont rendu hommage ainsi aux victimes de l'incendie de Crans-Montana (VS).

(Keystone-ATS) La veille déjà, les festivités marquant l’ouverture de la manche de Coupe du monde de ski d’Adelboden avaient été réduites au minimum par respect pour les 40 morts et 116 blessés de la nuit du Nouvel An. Les organisateurs entendaient manifester par là leur solidarité.

Un lieu de recueillement a été aménagé dans la chapelle du site de la Coupe du monde. Les commerces et restaurants du village de l’Oberland bernois sont quant à eux restés ouverts. Le programme des courses se déroulera comme prévu ce week-end, mais sera ponctué de moments de recueillement.