Mirabaud engage Ricardo Castillo pour piloter ses investissements

Keystone-SDA

Mirabaud & Cie a embauché début juillet Ricardo Castillo en qualité de responsable des investissements, a annoncé le groupe bancaire genevois mercredi. Sa nomination s'inscrit ainsi dans sillage du départ du spécialiste en investissements John Plassard pour Cité Gestion.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le nouveau directeur répondra directement à la patronne de l’établissement du bout du lac, Camille Vial. Ricardo Castillo a précédemment piloté l’équipe d’investissement d’un gestionnaire de patrimoine genevois ou encore le département conseil et ventes de Credit Suisse en Amérique latine.

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

