Mise en garde contre l’action d’entreprises itinérantes à Neuchâtel

Durant l’été, plusieurs propriétaires neuchâtelois de biens immobiliers ont été la cible d’entreprises itinérantes peu scrupuleuses. Cinq personnes ont été arrêtées sur le chantier d'une des victimes et un montant de 100'000 francs a pu être récupéré.

2 minutes

(Keystone-ATS) Le 10 septembre, dans un village du littoral neuchâtelois, une banque a alerté la police après qu’un client, accompagné d’un individu suspect, a voulu retirer une somme d’argent importante. Dépêchée sur place, une patrouille a interpellé le suspect, a indiqué vendredi la Police neuchâteloise.

L’individu travaillait pour une entreprise itinérante et tentait, après avoir proféré des menaces et autres pressions, de soutirer de l’argent à sa victime, a révélé l’enquête. Pour l’heure, suite aux cinq arrestations, le commissariat de la criminalité économique (CRECO) de la police judiciaire poursuit ses investigations.

Impression de légitimité

Ces «pseudo-entrepreneurs» circulaient dans des véhicules immatriculés en Suisse et se sont présentés sous des raisons sociales inscrites au registre du commerce, constate la police dans son communiqué. Ils donnaient ainsi une «impression de légitimité».

Les individus sillonnaient villes et campagnes pour offrir des services tels que le nettoyage de façades, de toitures ou de dalles de jardin, mais aussi des travaux de terrassement, de peinture, de traitements anti-mousses ou encore de goudronnage.

Ces personnes peuvent se montrer «insistantes, voire menaçantes», notamment envers les personnes âgées, note la police. Les prestations peuvent être de piètre qualité, facturées à des prix exagérés et utiliser des produits nocifs pour l’environnement.

