Mort de l’écrivaine irlandaise Edna O’Brien à l’âge de 93 ans

Keystone-SDA

3 minutes

(Keystone-ATS) L’écrivaine irlandaise Edna O’Brien, connue pour avoir introduit dans la littérature de son pays une parole rebelle et féministe, est morte samedi à l’âge de 93 ans. C’est ce qu’ont annoncé dimanche son agente et sa maison d’édition.

Edna O’Brien est décédée “paisiblement samedi 27 juillet après une longue maladie”, selon un message de son agente Caroline Michel et son éditeur, Faber, publié sur le compte X de ce dernier.

“Edna O’Brien était l’un des plus grands écrivains de notre époque”, “elle a révolutionné la littérature irlandaise, saisissant la vie des femmes et les complexités de la condition humaine dans une prose qui était lumineuse et simple, et qui a eu une influence profonde sur tant d’écrivains qui l’ont suivie”, poursuit le message.

Deux fois finaliste en France des prix Médicis et Femina étrangers pour son autobiographie “Fille de la campagne” (2013) et son roman “Les petites chaises rouges” (2016), l’Irlandaise avait reçu en 2018 le “Nabokov Award for Achievement in International Literature”, l’un des plus prestigieux prix américain PEN, pour “avoir abattu les barrières sociales et sexuelles élevées contre les femmes en Irlande et bien au-delà”.

“Une icône”

Le Premier ministre irlandais Simon Harris a estimé que le pays avait “perdu une icône”, et “une personne courageuse, talentueuse” et “magnétique”. “La plupart des gens auraient arrêté face à la misogynie qu’elle a subie, mais Edna O’Brien a continué à travailler son art et est devenue l’un des écrivains de l’Irlande moderne les plus célébrés et honorés”, a-t-il ajouté dans un communiqué.

Le président irlandais Michael D. Higgins l’a décrite comme “l’un des écrivains les plus exceptionnels des temps modernes”, rendant hommage dans un communiqué à une auteure “superbe”, dotée du “courage moral de confronter la société irlandaise avec des réalités longtemps ignorées”, une “diseuse de vérités sans peur”. Le jury du prix Femina avait décerné à Edna O’Brien un prix spécial pour l’ensemble de son oeuvre en 2019.

Pays “violent et arriéré”

Son premier roman, “Les filles de la campagne”, histoire de l’initiation sexuelle de deux jeunes filles, provoque en 1960 un scandale dans son pays natal. Il est proscrit des librairies de Dublin et parfois brûlé pour “manque de religion et pornographie”. Les six suivants connaîtront le même sort.

Dans sa vingtaine de romans, l’Irlandaise dépeint son pays comme un personnage violent et arriéré. De sa langue crue et lyrique, elle sonde l’intimité de femmes sacrifiées par une éducation qu’elle juge répressive et moyenâgeuse.