Mostra de Venise: la Chinoise Xin Zhilei sacrée meilleure actrice

Keystone-SDA

En remportant samedi la coupe Volpi de la meilleure actrice au festival de Venise, la Chinoise Xin Zhilei, déjà célèbre dans son pays, accède à une reconnaissance internationale grâce à son rôle de femme en quête de rédemption dans "The sun rises on us all".

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Dans le film de Cai Shangjun, Xin Zhilei joue Meiyun, une femme rongée par le remords, qui voit revenir dans sa vie un ancien amant avec qui elle partage un sombre passé. Les non-dits occupent une large place dans cette histoire où les drames vécus resurgissent par petites touches.

Les protagonistes, paralysés par l’amertume ou le regret, ne parviennent pas à reprendre le cours de leur vie. Xin Zhilei offre une interprétation poignante de cette femme tourmentée, tout en gestes subtils, face à un ex-amant brisé mais toujours digne.

«Lorsque vous êtes confrontée à un personnage si riche, si plein de détails et très différent, vous savez dès le départ que vous faites partie d’une grande oeuvre», avait confié l’actrice vendredi lors de la conférence de presse du long-métrage. «Comme je l’ai dit auparavant, mon personnage est une femme normale. C’est un être humain parmi tant d’autres, elle n’est ni bonne ni mauvaise», a-t-elle ensuite expliqué.

Issue d’un milieu modeste

A 39 ans, l’actrice décroche avec ce rôle l’un des prix les plus prestigieux du cinéma international et succède à Nicole Kidman, récompensée en 2024 pour le thriller érotique «Babygirl». Issue d’un milieu modeste, Xin Zhilei a grandi dans l’extrême nord de la Chine, près de la frontière avec la Russie.

Elle s’est d’abord fait remarquer au cinéma dans le film «Crosscurrent», seul représentant asiatique en compétition officielle à la Berlinale en 2016. Le film, jamais sorti en salle en Europe, y avait décroché un prix pour la photographie. Elle a ensuite joué dans des grosses productions chinoises à succès et plusieurs séries télévisées populaires dans son pays natal.

Elle a notamment eu un rôle important dans «Blossom Shanghai», une série sortie en 2023 et mise en scène par la légende du cinéma hongkongais, Wong Kar-wai. Cette série, qui raconte l’ascension d’un jeune homme issu d’un milieu modeste dans le Shanghai en pleine expansion économique des années 1990, a rencontré un important succès en Chine.

