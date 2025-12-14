Motion de députés bernois pour réduire le gaspillage alimentaire

Keystone-SDA

Demander au gouvernement bernois de faire la promotion des "doggy bags" dans les restaurants pour encourager les clients à emporter les restes de leurs repas. C'est l'un des objectifs d'une motion qui entend lutter contre le gaspillage.

(Keystone-ATS) Le texte déposé début décembre au Grand Conseil bernois par le député socialiste Karim Saïd charge également le Conseil-exécutif de prendre des mesures pour obliger tout commerce d’alimentation du canton de Berne à mettre à disposition des associations à vocation sociale les produits alimentaires invendus encore propres à la consommation.

En Suisse, environ 2,8 millions de tonnes d’aliments sont gaspillées chaque année et près des deux tiers seraient évitables, souligne le motionnaire. «Outre l’impact environnemental, il s’agit d’un véritable scandale moral», écrit l’élu qui estime que jeter des denrées consommables revient à mépriser le travail des agriculteurs, les ressources naturelles et la vie animale.

Retard de la Suisse

La motion rappelle que des pays comme la France et la Belgique ont déjà légiféré pour lutter contre le gaspillage alimentaire alors que la Suisse reste en retard. Les signataires du texte demandent au canton de Berne de s’engager pleinement dans la lutte contre ce fléau.

Entre 2017 et 2024, la quantité de nourriture jetée en Suisse a diminué de 5%. Un chiffre qui n’est pas suffisant au regard de l’objectif de réduire de moitié le gaspillage alimentaire d’ici 2030, selon un rapport publié au mois d’octobre par la Haute école zurichoise des sciences appliquées.