Le 10 mars 1959, les Tibétains se soulevaient contre l’invasion des troupes chinoises.

La révolte a été écrasée, ce qui a plus tard provoqué l’exil du dalaï-lama en Inde. Plus de 80'000 de ses concitoyens ont suivi sa voie. Depuis, le flux des Tibétains quittant le pays ne s'est pas tari. En 1995, le photographe suisse Manuel Bauer avait suivi un père et sa fille durant 22 jours entre Lhassa et Dharamsala. Une fuite dont il a tiré un livre. (Manuel Bauer).

