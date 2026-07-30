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Naissance d’un phoque au parc animalier de Berne

Keystone-SDA

Le parc animalier de Berne accueille un nouveau pensionnaire. Un phoque nommé "Purina" a donné naissance mardi à un petit après une gestation de onze mois. La mère et son petit ont été séparés du groupe pour le moment afin de leur permettre de créer des liens dans le calme et sans être dérangés.

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1 minute

(Keystone-ATS) Tous deux se portent bien, s’est réjoui jeudi le parc animalier. La mère allaitera son petit qui pèse environ 9 kilos pendant cinq semaines. Avec une teneur en matières grasses de 50%, le lait des phoques est parmi les plus nutritifs du règne animal.

Les bébés phoques savent nager et plonger dès leur première heure de vie. C’est indispensable, car les phoques naissent sur des plages et des bancs de sable, des habitats qui sont soumis aux marées. Lorsque la marée monte, les petits doivent savoir nager, explique le zoo.

Les femelles et leurs petits communiquent par des cris forts et plaintifs lorsqu’ils sont brièvement séparés, par exemple lorsque la femelle doit se rendre dans l’eau pour chercher de la nourriture.

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