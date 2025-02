Ne pas acheter son chien sur internet et le voir d’abord

Keystone-SDA

La plupart des chiens achetés sur internet viennent d’élevages étrangers ne respectant pas la protection des animaux. Souvent importés illégalement, ils présentent maladies et troubles du comportement. La PSA et l'Osav recommandent de voir un animal avant de l'acheter.

(Keystone-ATS) Toujours plus de gens répondent à des annonces douteuses, sans se renseigner assez ni rencontrer l’animal, constatent mardi la Protection suisse des animaux (PSA) et l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).

Or les conditions d’élevage à l’étranger sont souvent douteuses et les chiots séparés de leur mère trop tôt. Les animaux sont généralement malades, non vaccinés et mal sociabilisés. Ils sont alors confrontés toute leur vie à des problèmes de santé, sont craintifs, agressifs ou farouches.

Pour lutter contre ce commerce, la PSA et l’OSAV recommandent de ne pas acheter son chien sur internet, de choisir un élevage sérieux et de rencontrer l’animal, si possible plusieurs fois,