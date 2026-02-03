Nestlé fête les 125 ans de son site d’Orbe (VD)

Nestlé célèbre cette année les 125 ans de son site d'Orbe (VD). Son usine a d'abord préparé des tablettes de chocolat, avant de se spécialiser notamment dans le café avec le lancement de plusieurs marques emblématiques.

(Keystone-ATS) En 1901, Daniel Peter, l’inventeur du chocolat au lait et gendre de François-Louis Cailler, déplace sa chocolaterie de Vevey à Orbe. Les installations y resteront pendant une quarantaine d’années, avant de déménager progressivement à Broc (FR) pour centraliser la production, site où demeure l’entreprise Cailler aujourd’hui.

En 1938, Nestlé choisit Orbe pour produire son café soluble, le Nescafé, lancé au même moment. S’il n’est pas le premier café instantané qui ait été inventé, ce produit reste une «innovation mondiale», selon un porte-parole de Nestlé, contacté par Keystone-ATS.

«Personne jusqu’ici n’était parvenu à préserver le goût du café sans lui ajouter d’autres ingrédients», relève-t-il. Les autres produits sur le marché aromatisaient alors leur recette avec du sucre et du lait.

Le succès mondial de Nescafé ne s’est jamais démenti depuis. Et aujourd’hui, Nescafé demeure le café le plus consommé au monde avec plus de 6000 tasses par seconde, affirme le groupe veveysan.

Innovation

Le site d’Orbe continue ensuite de se spécialiser dans les produits caféinés. Nestlé y développe notamment ses nouvelles capsules Nespresso et y lance la production en 1986.

Parmi les autres marques connues, les palettes de poudre chocolatée Nesquik ont aussi franchi les portes de l’usine du Nord vaudois durant les 40 dernières années du 20e siècle, avant de partir pour Pontarlier (F).

Ces dernières années, en plus de nombreuses lignes de production, Nestlé a créé plusieurs divisions de recherche, actives dans la conception de machines à café et de capsules ou encore le développement de nouvelles recettes et arômes.

Le campus comprend également des laboratoires qualité et un nouveau centre de formation. «L’innovation fait depuis toujours partie de l’ADN du site d’Orbe», affirme le groupe.

Lien avec Orbe

Quelque 1150 personnes travaillent aujourd’hui pour Nestlé à Orbe. La production est exportée vers une cinquantaine de pays.

«Nestlé fait partie intégrante de la ville d’Orbe. Nous avons des collaboratrices et collaborateurs issus de familles qui vivent ici et travaillent pour Nestlé depuis plusieurs générations», relève le directeur de la fabrique Mathalai Sudharsan, cité dans un communiqué.

Ce lien est, selon lui, une raison importante du succès du site: «Environ un tiers de notre personnel a une fonction de formateur. Ils transmettent leur savoir et, avec lui, les valeurs de Nestlé», ajoute-t-il.

Nestlé célébrera ce 125e anniversaire uniquement à l’interne.