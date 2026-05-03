Net’Léman: 2,6 tonnes de déchets récoltés en un week-end

Keystone-SDA

Net’Léman, le grand nettoyage de printemps du lac, a permis de ramasser 2592 kilos de déchets ce week-end. Plus d'un millier de bénévoles, dont 300 en plongée et apnée, ont participé à cette 13e édition.

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(Keystone-ATS) L’événement a eu lieu simultanément sur dix sites tout autour du Léman, de Cologny (GE) à Vevey (VD) en passant par Nyon, Morges, Rolle (VD) ou encore Evian (F).

Si le volume total diminue, l’Association pour la Sauvegarde du Léman (ASL), organisatrice de la manifestation, souligne dans un communiqué la présence marquée de déchets plastiques et d’objets du quotidien, «particulièrement problématiques pour l’écosystème». En tout, 424 kg de plastiques ont été récupérés et 41 kg de PET.

L’association relève également la concentration très importante de conton-tiges, notamment aux Grangettes (VD), où 890 des 1088 bâtonnets ont été récoltés. Cela montre que les gens les jettent dans les WC.

Un total de 88 cigarettes électroniques, jetables et rechargeables, ont été retrouvées sur plusieurs sites. Les cigarettes classiques ne sont pas en reste avec 36’600 mégots récoltés.

Parmi les autres déchets ramassés lors de cette édition figurent notamment 150 briquets, 44 pneus, 10 bouteilles de protoxyde d’azote, 7 trottinettes, un drone, un ordinateur, une échelle, une batterie de voiture, une porte de bateau et une ancre.

L’ASL est une association franco-suisse, à but non lucratif, apolitique, de référence scientifique et reconnue d’utilité publique.