Neuchâtel: des résultats financiers «solides» pour Viteos

Keystone-SDA

Partager

Viteos a réalisé en 2025 une performance qu'il juge solide. Le fournisseur énergétique neuchâtelois, actif dans les trois villes du canton, a dégagé un bénéfice net en hausse de 5% sur un an à 24,8 millions de francs, alors que son chiffre d'affaires reculait de 12,9% à 307,3 millions.

2 minutes

(Keystone-ATS) L’évolution s’explique principalement par la baisse des prix de l’énergie répercutée sur les tarifs de l’électricité et du gaz, a indiqué mercredi le groupe qui construit son nouveau siège à La Chaux-de-Fonds. Malgré le recul du chiffre d’affaires, les résultats opérationnels ont poursuivi leur progression, précise le communiqué.

Ces derniers reflètent la «bonne maîtrise des charges d’exploitation et l’apport positif des sociétés filles. L’EBITDA a atteint 62,7 millions de francs (+6,1%), tandis que le résultat opérationnel (EBIT) s’établissait à 32,1 millions (+5,5%). L’année 2025 a été marquée en outre par une intensification des investissements.

Chauffage à distance

Le groupe a consacré 75,5 millions (+39,8%) au développement de ses infrastructures. Cela concerne l’extension des réseaux de chauffage à distance, un axe central de la stratégie de décarbonation, l’optimisation des réseaux d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que l’édification du futur site principal de La Chaux-de-Fonds.

L’assemblée générale a approuvé le versement d’un dividende de 4% du capital-actions, soit 4,37 millions de francs, un montant identique depuis 2022. Les effectifs ont crû pour s’élever à 551 collaborateurs, contre 495 en 2024 (+11,3%), reflet du développement des activités et de l’intégration des nouvelles sociétés.

Au-delà, Viteos dit «accélérer le déploiement de sa stratégie dans un environnement marqué par les incertitudes géopolitiques et une attention soutenue à la sécurité d’approvisionnement». Pour mémoire, le groupe est issu de la fusion en 2007 des services industriels des villes de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et du Locle.