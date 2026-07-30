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Neuf migrants sont morts en tentant de rejoindre l’enclave de Ceuta

Keystone-SDA

Neuf migrants sont morts en tentant de rejoindre à la nage depuis le Maroc l'enclave espagnole de Ceuta, a indiqué à l'AFP la représentation du gouvernement espagnol. Des centaines de personnes sont arrivées illégalement ces derniers jours dans l'enclave.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Neuf corps» de migrants ont été repêchés, a déclaré une porte-parole de la délégation du gouvernement, sans donner plus de précisions.

Plus de 1500 personnes sont arrivées depuis la mer dans l’enclave espagnole de Ceuta au Maroc «ces derniers jours», avec une moyenne de 200 migrants chaque jour. «Les centres d’accueil sont débordés et saturés, il n’y a plus de place pour personne», a ajouté le président de la région, Juan Vivas, dans une interview donnée aux médias locaux. Il a parlé d’urgence «absolue» à la télévision publique.

Ceuta ainsi que l’enclave espagnole de Melilla, à près de 400 kilomètres plus à l’est, constituent les seules frontières terrestres de l’Union européenne sur le continent africain.

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