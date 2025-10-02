La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Nobel de littérature: le Suisse Christian Kracht parmi les favoris

Keystone-SDA

L'annonce du prix Nobel de littérature est attendue jeudi prochain. Selon de nombreux observateurs suédois, l'auteur suisse Christian Kracht pourrait être le nom retenu, affirme la presse de Stockholm.

2 minutes
2 minutes

(Keystone-ATS) Comme chaque automne, la fièvre du Nobel revient, en particulier pour la littérature, le prix le plus discuté parmi les récompenses décernées par l’Académie suédoise.

L’hypothèse selon laquelle Christian Kracht, 58 ans, l’un des auteurs les plus acclamés de la scène littéraire germanophone contemporaine, pourrait remporter le prix Nobel de littérature, s’est renforcée après sa récente participation au Salon du livre de Göteborg (Suède) où – détail qui n’est pas passé inaperçu – plusieurs membres de l’Académie suédoise ont été aperçus au premier rang lors de son intervention.

Un signe qui, pour certains experts des cercles littéraires suédois, doit être interprété comme presque «prophétique». «C’est généralement un indice infaillible», a commenté Björn Wiman, critique culturel du quotidien suédois «Dagens Nyheter».

Une synthèse parfaite

Après avoir récompensé en 2024 l’écrivaine sud-coréenne Han Kang, l’Académie pourrait cette année, selon Björn Wiman, privilégier à nouveau «un homme blanc issu du monde anglo-saxon, germanophone ou francophone». Dans ce contexte, Christian Kracht représenterait la synthèse parfaite: une écriture raffinée, un style cosmopolite et une production littéraire qui intrigue et divise la critique depuis des années.

Né à Saanen (BE) en 1966, Kracht a remporté en 2016 le Prix suisse du livre (Schweizer Buchpreis) et le prix littéraire Hermann Hesse (Hermann-Hesse-Literaturpreis) avec «Die Toten» (Les morts, 2016), tandis que son «Imperium» (2012) a été un succès littéraire et l’un des livres les plus vendus en Allemagne l’année de sa parution.

Souvent qualifié d’auteur provocateur, Christian Kracht est capable de défier les conventions et de réinterpréter les mythes de la culture occidentale avec ironie et profondeur.

La plupart de ses livres ont été traduits en français, la dernière traduction en date étant «Eurotrash» (2024). En allemand, il a publié cette année, «Air».

