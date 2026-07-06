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Nombre record d’enfants maltraités pris en charge en Suisse en 2025

Keystone-SDA

L'année dernière, 2380 enfants et adolescents ont été pris en charge dans l'une des 19 cliniques pédiatriques suisses à la suite d'un cas de maltraitance présumé ou confirmé. Il s'agit du chiffre le plus élevé depuis le début de la collecte nationale de données.

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1 minute

(Keystone-ATS) Il s’agit d’une augmentation de 296 cas par rapport à l’année précédente, soit 14,2%, a annoncé lundi la Société suisse de pédiatrie. La violence physique était la forme la plus fréquente de maltraitance, avec 756 cas, bien que sa part en pourcentage ait légèrement diminué.

Le nombre de cas de maltraitance psychologique a connu une hausse particulièrement forte. Dans la sous-catégorie «exposition à la violence domestique», le nombre d’enfants concernés est passé de 198 à 371.

Plus de 40% des enfants concernés avaient moins de six ans. Dans près de 70% des cas, les auteurs présumés provenaient de la famille.

En 2025, un enfant âgé d’un an est décédé des suites de mauvais traitements physiques.

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