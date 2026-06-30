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Nouveau président pour Capital Risque Fribourg (CRF)

Keystone-SDA

Capital Risque Fribourg (CRF) peut compter sur une nouvelle présidence. Le conseil d’administration et les actionnaires ont confié la fonction à Jonas Vonlanthen, entrepreneur et associé de Liip SA. Ce dernier remplace Patrick Zurkinden, président depuis 24 ans.

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1 minute

(Keystone-ATS) L’engagement de ce dernier a «profondément» marqué le développement de CRF, a fait savoir mardi la société. L’élection est intervenue lors de l’assemblée générale ordinaire tenue le 3 juin. Liip, entreprise d’origine fribourgeoise, est devenue un acteur reconnu du numérique à l’échelle nationale.

20 millions investis

CRF a présenté ses chiffres pour l’exercice 2025. Il y a eu trois nouveaux financements, pour 350’000 francs engagés, 50 emplois créés ou maintenus, et plus de 18 millions levés au total par les entreprises concernées. Depuis 1998, la société a investi 20 millions dans 37 start-up fribourgeoises.

Ces entités emploient aujourd’hui 449 personnes et ont levé plus de 320 millions de francs au cours de leur développement dans le canton. Plusieurs d’entre elles, à l’image de Roomz, Seprify, Bcomp ou Cortexia, illustrent cette trajectoire, relève avec satisfaction le communique de CRF.

Le capital-actions de CRF est détenu par l’Etat de Fribourg, la Banque cantonale de Fribourg (BCF), Groupe E et la Caisse de prévoyance de l’Etat de Fribourg.

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