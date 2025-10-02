La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Nouveau retard du 777X de Boeing avec des livraisons après 2027

Keystone-SDA

Les livraisons du dernier-né de Boeing, le bimoteur long-courrier développé dans le programme 777X, ont de nouveau été repoussées, écrit jeudi l'agence de presse Bloomberg. Elles ne devraient intervenir qu'à partir de 2027 et non plus 2026.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Sans donner d’explication sur la raison de ce retard, l’agence de presse américaine, citant des sources proches du dossier, précise que la compagnie aérienne allemande Lufthansa – qui doit recevoir le premier exemplaire – a lancé les préparatifs pour retirer cet avion de ses programmes de vol jusqu’en 2027.

Elle ajoute que, selon des analystes, ce retard pourrait contraindre Boeing à inscrire dans ses comptes une charge estimée entre 2,5 et 4 milliards de dollars.

Prévu pour 2020

Contacté par l’AFP, Boeing a répondu être dans l’incapacité de commenter, car le constructeur se trouve dans la période dite de silence avant la publication de ses résultats du troisième trimestre, prévue le 29 octobre.

Le 777-9, première version du programme 777X qui en prévoit trois, a été présenté en 2013. Il devait entrer en exploitation en 2020, mais le programme a accumulé les retards. Les tests en vue de sa certification ont notamment été suspendus pendant quelques semaines en août 2024 après la découverte d’une pièce défectueuse.

Dans les échanges électroniques après la fermeture de la bourse de New York, l’action Boeing progressait de 0,45%.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Benjamin von Wyl

Avez-vous confiance dans la capacité de votre pays à résister aux ennemis de la démocratie?

Les démocraties sont mises à rude épreuve; victimes d’attaques issues de l’intérieur comme de l’extérieur. Comment jugez-vous la situation dans votre pays?

Participez à la discussion
5 J'aime
44 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
38 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision