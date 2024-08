Novartis critique les nouveaux prix fixés aux USA pour Entresto

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Novartis a répété jeudi que la fixation des prix aux Etats-Unis pour son médicament Entresto était “anticonstitutionnelle”. Pour le géant pharmaceutique bâlois, les prix fixés dans le cadre de la loi Inflation Reduction Act (IRA) limiteront l’accès aux médicaments.

Le processus de fixation des prix n’est “ni objectif ni transparent” et ne reflète pas la véritable valeur d’un médicament, écrit Novartis dans un communiqué. Pour le géant pharmaceutique bâlois, les nouveaux tarifs fixés dans le cadre de la loi Inflation Reduction Act (IRA) du président américain Joe Biden auront de plus “des conséquences durables et dévastatrices pour les patients en limitant l’accès aux médicaments aujourd’hui et à l’avenir”.

Actuellement, les patients américains paient en moyenne 29 dollars par mois pour le traitement contre les problèmes cardiaques Entresto. L’IRA, vaste programme de transition énergétique et de réformes sociales, prévoit d’abaisser le prix de dix médicaments traitant de pathologies graves. Les nouveaux tarifs ne doivent être appliqués qu’après janvier 2026.

Sous pression, et malgré de fortes réticences, plusieurs grands laboratoires pharmaceutiques, dont Novartis, se sont résolus à participer aux négociations avec Medicare, régime d’assurance santé des plus de 65 ans aux Etats-Unis. “Nous avons accepté un prix juste maximum pour Entresto en 2026 uniquement pour éviter d’autres options intenables, notamment des amendes catastrophiques”, précise Novartis dans son communiqué.