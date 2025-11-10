La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Novartis ouvre un site de production aux Etats-Unis

Keystone-SDA

Le géant bâlois Novartis ouvre un nouveau site de production de thérapie par radioligands en Californie. Ce dernier fait partie de l'enveloppe d'investissements aux Etats-Unis de 23 milliards de dollars, déjà annoncée par le laboratoire.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’usine de Carlsbad est le troisième site dédié à ce type de traitement du cancer dans le pays à la bannière étoilée, selon le communiqué publié lundi par le groupe pharma.

L’installation «étoffe la capacité de production afin de répondre à la demande future», selon Novartis, qui assure qu’elle permet aussi de garantir un taux de livraison en temps et en heure auprès de la quasi totalité des patients à travers les Etats-Unis. L’entreprise prévoit d’autres sites en Floride et au Texas.

L’usine située au sud de Los Angeles fait partie du plan d’investissements de 23 milliards de dollars de Novartis aux Etats-Unis.

Fin septembre, le président Donald Trump a annoncé de nouveaux droits de douane de 100% sur les médicaments, sauf si les laboratoires fabriquent leurs traitements sur le sol américain.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision