Nucléaire iranien: les pourparlers se tiendront mardi à Genève

L'Iran reprendra mardi à Genève des pourparlers sur son programme nucléaire avec la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Le précédent cycle de négociations s'était tenu en juillet à Istanbul.

(Keystone-ATS) Ces pourparlers se dérouleront «au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères à Genève», a indiqué la télévision d’Etat. L’Iran sera représenté par Majid Takht-Ravanchi, selon l’agence Tasnim. Le lieu de ces nouvelles négociations n’avait jusqu’alors pas été précisé.

La France, le Royaume-Uni et l’Allemagne sont trois pays membres d’un accord conclu en 2015 avec Téhéran pour encadrer ses activités nucléaires. Ils menacent de rétablir des sanctions si aucune solution négociée n’est trouvée d’ici fin août.

L’avancement du programme nucléaire iranien fait l’objet de nombreuses spéculations depuis la guerre de douze jours entre Israël et l’Iran en juin et les frappes américaines sur les installations nucléaires iraniennes.

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
30 J'aime
58 Commentaires
Voir la discussion

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
22 J'aime
17 Commentaires
Voir la discussion

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
6 Commentaires
Voir la discussion
