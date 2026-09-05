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Oulens (VD) organise son premier loto-bouse

Keystone-SDA

La Jeunesse d'Oulens (VD) a organisé samedi une activité pour le moins insolite: un loto-bouse. Le jeu consistait à parier sur une ou plusieurs cases d'un terrain et espérer qu'une vache y dépose sa bouse.

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1 minute

(Keystone-ATS) Une trentaine de personnes étaient présentes samedi matin dans le village du Gros-de-Vaud pour participer à ce loto d’un autre genre. Les organisateurs avaient quadrillé un champ pour y créer des cases. Le public a ensuite parié sur une ou plusieurs cases en espérant que la vache ou le taureau y pose une bouse.

Le rythme n’était pas effréné. En effet, les vaches défèquent environ toutes les 45 minutes. En attendant la bouse gagnante, le public a profité de l’ambiance festive. C’est la première fois que la Jeunesse d’Oulens proposait un tel loto-bouse. L’animation a, en revanche, déjà été organisée dans plusieurs autres fêtes campagnardes, notamment en France.

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