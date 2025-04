Ouverture en fanfare pour la Bourse suisse

Keystone-SDA

La Bourse suisse s'envolait jeudi à l'ouverture, dans la foulée de Wall Street et des places asiatiques. Le revirement de Donald Trump sur les droits de douane a propulsé les cours sur les marchés financiers, rassurés par un apaisement des tensions commerciales.

2 minutes

(Keystone-ATS) Les marchés européens sont « portés par l’euphorie de Wall Street, où le Dow Jones a signé sa meilleure séance depuis 2008 et le Nasdaq sa deuxième meilleure performance historique », a souligné John Plassard, de Mirabaud Banque.

Mercredi, l’imprévisible président américain a suspendu pour 90 jours les nouvelles taxes d’importation entrées en vigueur il y a une semaine pour certains pays, dont la Suisse. La Chine n’est pas concernée par la mesure.

Sur le plan des nouvelles macroéconomiques, l’Allemagne publiera ses prévisions de croissance actualisées en fin de matinée tandis que les Etats-Unis dévoileront l’évolution des prix à la consommation en mars en début d’après-midi.

En Chine, l’indice des prix à la consommation a baissé de 0,1% sur un an en mars, après un recul de 0,7% en février, le premier depuis un an.

A 09h11, le SMI bondissait de 7,47% à 11’701,3 points. Il avait clôturé la veille en chute de 4,15%. Avant l’annonce des nouveaux droits de douane, le SMI se négociait encore aux alentours des 12’600 points. Le SLI prenait 8,64% à 1904,14 points et le SPI gagnait 7,81% à 15’744,64 points. A l’exception de Swisscom, l’ensemble des trente valeurs vedettes étaient dans le vert.

Kühne + Nagel (+15,4%) prenait la tête du classement provisoire. Partners Group (+14,1%) et Logitech (+13,4%) complétaient le podium. Richemont (+13,2%), UBS (+12,4%), ABB (+11,1%), Holcim (+10,9%), Alcon (+10,6%) et Sika (+10,2%) enregistraient des progressions à deux chiffres.

Les trois poids lourds de la cote, le bon Roche (+7,3%), Novartis (+6,2%) et, dans une moindre mesure, Nestlé (+2,1%) étaient également en forte progression. Le spécialiste des arômes et parfum Givaudan (+4,9%) a publié ses résultats de janvier à mars, le chiffre d’affaires a grimpé à 1,98 milliard de francs, ce qui représente une croissance organique de 7,4% sur un an, dépassant les attentes des analystes.

Sur le marché élargi, Barry Callebaut chutait de 14,0%. Le négociant et fabricant de produits cacaotés a souffert de l’envolée des prix de la fève de cacao au premier semestre de son exercice décalé 2024-2025, qui a pesé sur les volumes de ventes. Grâce à une hausse de ses propres prix, le chiffre d’affaires a progressé.