Péjoration de la santé financière des communes fribourgeoises

Keystone-SDA

Le nombre de communes fribourgeoises affichant un résultat bénéficiaire est en baisse, selon le rapport sur les finances communales qui prend en compte les données de 2024. En effet, 55 communes sur 126 présentent un déficit opérationnel. Cela signifie que leurs revenus fiscaux et les rendements de leur patrimoine financier ne permettent pas de couvrir leurs charges sans opérations extraordinaires.

2 minutes

(Keystone-ATS) La péjoration des finances communales se confirme dans l’analyse des indicateurs financiers qui poursuivent leur tendance à la baisse déjà constatée en 2023, relève lundi l’Etat de Fribourg. Le degré d’autofinancement a encore significativement baissé, reflétant la dégradation importante des résultats et indiquant la nécessité croissante du recours à l’emprunt.

Le rapport relève également la stagnation des ressources fiscales directes des communes. Ces rentrées n’évoluent pas au même rythme que les charges nécessaires à leur fonctionnement et aux prestations obligatoires ou choisies qu’elles fournissent, constate le canton dans son analyse du rapport sur les finances communales.

Les recettes fiscales des personnes physiques ont progressé de 3,21% entre 2023 et 2024 alors que celles des personnes morales ont connu une baisse significative de 17,19%.

Données financières

Le rapport publié par le Service des communes permet de dresser un tableau de l’état des finances communales. Il permet d’analyser certains éléments sur le plus long terme, notamment s’agissant des comptes communaux, des charges et revenus, des indicateurs financiers et des ressources fiscales.

Ce document se veut un outil en appui aux autorités communales afin qu’elles disposent d’informations sur la situation financière de leur commune. C’est aussi un moyen qui leur permet de comparer leurs finances à celles des autres collectivités publiques.

Processus de contrôle

Dès 2026, le Service des communes appliquera de nouveaux processus dans l’exercice de la surveillance financière des communes. Les contrôles formels des budgets et des comptes annuels seront complétés par une évaluation de la santé financière et par un accompagnement à celles qui le souhaitent.